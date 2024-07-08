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11:29, 8 июля 2024Силовые структуры

Российские таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

В Москве таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

Фото: ФТС

В Москве таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен вскрыли коробку со сладостями и Xbox. Внутри был спрятан 441 грамм марихуанны на два миллиона рублей. Выянилось, что запрещенная игровая консоль была отправлена жителю Орла. Оперативники таможни установили посредника, получившего международное почтовое отправление с наркотиками, и организатора данной поставки, который был задержан с поличным.

Россиянин признался, что купил наркотик благодаря знакомым из Тайланда. Он хотел сбывать его в России. Против мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку контрабанды евро из Сербии.

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      Екатерина Кашурникова
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