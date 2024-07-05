В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду евро из Сербии

В московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку контрабанды евро из Сербии. Об этом «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, инспекторы остановили 31-летнюю россиянку в «зеленом» коридоре. Она сказала, что с собой у нее 2,5 тысячи евро, но досмотр показал, что нарушительница скрыла еще 50 тысяч евро в своей сумке и чемодане.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона.