Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 5 июля 2024Силовые структуры

В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду евро из Сербии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку контрабанды евро из Сербии. Об этом «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, инспекторы остановили 31-летнюю россиянку в «зеленом» коридоре. Она сказала, что с собой у нее 2,5 тысячи евро, но досмотр показал, что нарушительница скрыла еще 50 тысяч евро в своей сумке и чемодане.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

      В России резко выросло производство вина

      Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

      В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

      В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

      В России подорожало приготовление традиционного летнего супа

      Маневры «Ярсов» показали на видео

      Найден способ быстро улучшить самочувствие после употребления алкоголя и жирной пищи

      На Украине трех девушек задержали за селфи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше