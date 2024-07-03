Московские таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона

ФТС: в Москве таможенники изъяли тонну прекурсоров для производства мефедрона

В Москве таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, московские таможенники изъяли из незаконного оборота 950 килограммов прекурсоров, которые используются для изготовления мефедрона. Из этой партии возможно сделать более 800 килограммов наркотика на 2,4 миллиарда рублей. Нелегальный товар пытались ввезти из стран Центральной Азии.

Возбуждено дело по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Сейчас силовики устанавливают причастных к организации преступления лиц. Им грозит пожизненный срок.

Ранее стало известно, в Хабаровском крае в огороде 45-летнего местного жителя обнаружили 2,5 тысячи кустов конопли.