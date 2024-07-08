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18:57, 8 июля 2024Силовые структуры

Суд арестовал администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Соколова до 1 сентября

На Урале арестован администратор Telegram-канала «Правозащитники Урала» Соколов
Начало событий в новости Администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» заподозрили в экстремизме

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд арестовал до 1 сентября администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова, который рассказывал о зверствах в колониях. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU»

Согласно полученным данным, Соколова задержали 5 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»). Ему грозит до четырех лет колонии.

Адвокат Соколова Федор Акчермышев прокомментировал это решение. По его словам, вынесенный Соколову приговор связан с его профессиональной деятельностью. Защита Соколова заявила, что решение суда будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что 5 июля у администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Соколова прошли обыски.

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      Анна Габай
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