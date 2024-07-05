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09:55, 5 июля 2024Силовые структуры

Администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» заподозрили в экстремизме

У администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Соколова идут обыски

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома у администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова, ставшего фигурантом уголовного дела за демонстрацию символики Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости и публикует видео.

На кадрах видны спецназовцы, которые врываются в квартиру блогера, валят его на пол.

По данным следствия, Соколов занимался распространением экстремистских материалов под видом правозащитной деятельности. Также обыски идут у его соратников.

Осенью 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Соколова на пять суток за демонстрацию логотипа Facebook. Он был признан виновным по статье 20.3 («Публичная демонстрация символики экстремистских организаций») КоАП РФ. Установлено, что в нижней части сайта «Правозащитники Урала» располагалась иконка Facebook, которая вела на страницу организации в запрещенной соцсети.

Соколов в суде вину не признал и заявил, что не является модератором сайта. Уточняется, что это первый арест за логотип запрещенной соцсети в России.

Юрист занимается защитой прав заключенных.

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      Любовь Ширижик
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