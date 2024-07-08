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17:16, 8 июля 2024Мир

В Кремле раскритиковали Южную Корею из-за отношения к России

Песков: Россия хочет выстраивать отношения с обеими Кореями, но Сеул против
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва видит необходимость выстраивания отношений как с Северной, так и с Южной Кореей, но Сеул против такого подхода и занимает враждебную к России позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Россия против такого подхода, когда нужно выбирать одну из Корей для сотрудничества. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей», — отметил пресс-секретарь.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что России необходимо выбирать для отношений «одну из двух Корей».

Представитель Кремля указал на то, что Москва имеет партнера в виде Пхеньяна и Сеул, который присоединился к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что «трудно выстраивать добрые отношения с теми странами, которые занимают враждебную позицию против России».

Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР. Саммит пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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      Дарья Устьянцева
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