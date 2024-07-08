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13:27, 8 июля 2024Экономика

В России арестовали «дочку» польского производителя алюминиевых банок

ФССП арестовала «дочку» польского производителя алюминиевых банок Canpack

Фото: Anton Geisser / Globallookpress.com

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) арестовало «дочку» польского производителя алюминиевых банок Canpack. Об этом со ссылкой на данные исполнительных производств ФССП сообщает газета «Ведомости».

Приставы арестовали активы компании более чем на три миллиарда рублей. Взыскателем по делу ООО «Кэн-пак» стала группа «Арнест», крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке (производит около 53 процентов таких товаров в России). В августе 2023 компания выкупила российское подразделение пивоваренной компании Heineken.

Причиной спора могло стать нарушение стабильности поставок алюминиевых банок со стороны польских партнеров, отметил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Мощности Canpack в России составляют около 2,5 миллиарда банок в год («Арнест» выпускает 5,5 миллиарда единиц). С сентября 2022-го группа Canpack владеет российским бизнесом ведущего американского производителя упаковки Ball Corporation (три завода по производству алюминиевых банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях).

В начале июля Тамбовский районный суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» водочного магната Юрия Шефлера, уехавшего из России. Спирт с предприятия поступал в Латвию, где выпускают водку Stoli и Moskovskaya. Арестован и законсервированный с 2012 года калининградский завод «СПИ-РВВК», занимавшийся розливом водки Stolichnaya и Moskovskaya.

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