Пропавшую 26 лет назад с борта лайнера девушку ищут до сих пор. Какое страшное открытие сделали ее родные?

Семья пропавшей с борта лайнера Эми Линн Брэдли попросила сгенерировать ее фото

В июне семья Эми Линн Брэдли попросила экспертов сгенерировать ее изображение. Оно должно было отражать, как пропавшая в марте 1998 года молодая женщина выглядела бы в 2024-м — в год своего 50-летия. Исчезновение Брэдли остается одним из самых загадочных случаев подобного рода в США. «Лента.ру» попыталась разобраться в обстоятельствах этого дела.

Брэдли пропала с борта шикарного круизного лайнера

23-летняя уроженка американского штата Вирджиния вместе с родителями и младшим братом отправилась в круиз на новейшем лайнере Rhapsody Of The Seas («Рапсодия морей») 21 марта 1998 года. Семейство погрузилось на судно в Пуэрто-Рико и должно было, развлекаясь на борту и посещая достопримечательности в портах, дойти до Арубы и Кюрасао у побережья Венесуэлы.

«Рапсодия морей» сошла со стапелей французской верфи «Шантье де л’Атлантик» менее чем за год до этого — 19 мая 1997 года. Заказала судно круизная компания Royal Caribbean International. Лайнер был настоящим плавающим курортом, рассчитанным на проживание 2416 пассажиров и более чем 750 членов экипажа. На борту размещались бары, рестораны, театр, огромный ночной клуб, казино и множество увеселительных заведений, включая аквапарк.

Все это очень нравилось 23-летней Эми. Девушка только что устроилась на хорошую работу и отгуливала последние деньки перед началом серьезной карьеры.

Лайнер Rhapsody Of The Seas Фото: Kefalonia2015 / Wikimedia Commons

Девушка пропала после танцев

Весь вечер 23 марта Эми и ее 21-летний брат Брэд танцевали в ночном клубе, где играла корабельная группа «Голубая орхидея». Девушка подружилась с музыкантами и даже несколько раз танцевала с басистом Алистером Дугласом. Около часа ночи 24 марта молодые Брэдли решили, что натанцевались, и отправились в свои каюты.

Когда я в последний раз в жизни видел Эми, я сказал, что люблю ее и отправился спать. То, что я сказал именно это всегда меня как-то успокаивало Брэд Брэдли интервью телеканалу Oxygen, 2017 год

Около половины шестого утра отец девушки, Рон Брэдли, видел, что она спит в шезлонге на балконе своей каюты. Спустя полчаса мужчина снова посмотрел на балкон, но дочери там уже не было. Он зашел к ней. Каюта оказалась пустой. Кроме пачки сигарет и зажигалки, все было на месте, включая обувь.

Семья Брэдли во время последнего совместного отпуска Кадр: Truly Criminal / Youtube

Рон разбудил жену Иву, и они отправились на поиски дочери. Родители обошли все места, где могла быть Эми, но не нашли ее. Тогда они бросились звать на помощь членов экипажа.

Экипаж повел себя странно

К удивлению американцев, членов экипажа не впечатлило сообщение о пропаже пассажирки. «Рапсодия морей» подходила к Кюрасао. Родители потребовали, что с судна никого не выпускали и провели тщательный обыск. Однако экипаж отказался это делать. Они нехотя осмотрели только места общего доступа на судне.

Более того, команда лайнера даже не стала вешать на борту объявления о поисках Эми «чтобы не расстраивать других пассажиров». После того как «Рапсодия морей» пристала к берегу на Кюрасао, на берег сошло около двух тысяч человек. Родные уверены, что похитители смешались с толпой и вывели девушку в порту.

Верить в то, что Эми могла утонуть ее семья отказывается до сих пор. Американка профессионально занималась плаваньем и даже была инструктором после школы. Кроме того, она подрабатывала спасательницей и отлично знала, как вести себя в экстремальных ситуациях на воде

Судно шло вдоль берега, море было спокойными и даже если бы девушка свалилась в воду, то сумела бы добраться до суши. Да и тело ее так и не нашли.

Эми Брэдли Кадр: Truly Criminal / Youtube

Поверить в то, что она сбежала было тоже невозможно. Брэдли только что устроилась на отличную работу, а дома ее ждала любимая бульдожиха Дейзи, которую она бы не бросила ни за что на свете.

Странностей становилось все больше

Родные девушки сразу же начали вспоминать, что происходило перед ее исчезновением. На ум сразу же пришел тот самый басист Дуглас, с которым Эми танцевала вечером перед исчезновением. Более того, другие члены экипажа тоже оказывали ей «особое внимание».

В частности, один из официантов пригласил ее посетить ресторан на Арубе вместе со своими коллегами. Эми отказалась, потому что они казались ей странными и у нее от них «бежали мурашки по спине».

Более того, вскоре появились свидетели, которые заявили, что видели Эми с Дугласом около шести часов утра около лифта, а затем в ночном клубе. Дуглас отрицал это. Однако утром 24 марта он подошел к Брэду Брэдли и сказал: «Слышал, что случилось с твоей сестрой. Мне очень жаль». Только потом брат пропавшей вспомнил, что в тот момент о ее исчезновении еще не сообщали

Позже ФБР, которое подключилось к расследованию 26 марта, допрашивала Дугласа и даже настояла на том, чтобы он прошел тест на детекторе лжи. Однако подловить музыканта на вранье не получилось даже при помощи техники.

Некоторые обстоятельства дела казались почти мистическими. Вечером 23 марта фотограф, который делал снимки участников круиза, снял Эми и Брэда в ресторане. Девушка была в черном вечернем платье, а ее брат — в костюме и галстуке. Эти фото повесили в общую галерею пассажиров. После исчезновения девушки бесследно пропали и они.

Последняя фотография Эми Брэдли Кадр: Truly Criminal / Youtube

На вечеринке в ночном клубе работал видеограф. Он заснял танец Эми и Дугласа. Семья попросила передать видео следователям. Видеограф отдал кадры кому-то из старших офицеров судна. Однако по непонятным причинам к ФБР пленка попала только через год.

Вскоре появились люди, которые якобы видели Эми Брэдли на Карибах

Версия о том, что Брэдли упала за борт так и осталась бы единственной, если бы вскоре не начали появляться люди, которые утверждали, что видели ее. В августе 1998-го канадский турист Дэвид Кармайкл заявил, что столкнулся с девушкой на пляже Кюрасао. Он узнал ее по описанию, которые распространяли все СМИ.

У Брэдли были довольно приметные тату: мультяшный Тасманский дьявол с баскетбольным мячом на правом плече, солнце в районе поясницы, китайский иероглиф на правой лодыжке и ящерица в районе пупка.

Кармайкл уверен, что виденная им девушка в точности соответствовал описанию Брэдли. Она шла в сопровождении двух мужчин. Канадец заявил, что, услышав, как он говорит по-английски, девушка попыталась оторваться от своих спутников.

Я был в полуметре от нее. В полуметре. Настолько близко. Я даже думать не хочу — это была она на 100 процентов. Не на 99, а на все 100 процентов. Это точно была она Дэвид Кармайкл

Более того, канадец заявил, что один из сопровождавших девушку мужчин был как две капли воды похож на Алистера Дугласа.

В 1999-м некий военный моряк из США пошел в бордель на Кюрасао и якобы встретил там девушку, которая заявила, что ее зовут Эми Брэдли, она американка и нуждается в помощи.

Служащий ВМС никому не рассказал об этом, так как боялся, что его уволят, если узнают о походе по проституткам во время службы. Более того, он был не в курсе истории Брэдли, однако позже подтвердил, что видел именно ее. Эту историю он выдал уже в 2000-х, когда вышел в отставку.

Алистер Дуглас Кадр: Truly Criminal / Youtube

Агенты ФБР наведались в тот самый бордель, но к тому времени здание давно сгорело, а никаких улик найти не удалось. Версия о том, что Брэдли похитили и заставили заниматься проституцией для ее родных до сих пор является основной.

В 2005 году родных Брэдли ждало страшное открытие

В 2005 году случилась самая шумная история в деле Эми Брэдли. Аноним прислал им фотографии с некоего сайта публичного дома на Карибах. На них была изображена женщина как две капли воды похожая на пропавшую. Она лежала на кровати в нижнем белье, причем поза исключала опознания по приметным тату.

Эксперт провел сравнение внешности фото женщины со снимками Эми Брэдли и заявил, что это абсолютно точно она. Он сказал, что «готов поставить свою карьеру на это». Проститутку со снимков звали Джаз. Однако появление фотографий ничем не помогло следствию, так как отследить женщину не удалось.

Более того, в том же 2005 году уборщица одного из торговых центров на Барбадосе заявила, что столкнулась с Эми Брэдли в туалете. Та якобы попыталась попросить о помощи, после чего ее уволокли трое мужчин бандитского вида

За время поисков семья Брэдли столкнулась и мошенничеством. Частный детектив по имени Фрэнк Джонс заявил, что он бывший сотрудник спецназа армии США и готов отыскать девушку. Вскоре он «выяснил» что ее захватили и держат в заложниках некие колумбийцы на Кюрасао.

Фотография проститутки Джаз, которой, как считается, может быть Эми Брэдли Кадр: Truly Criminal / Youtube

Джонс якобы готовил операцию, чтобы вызволить Брэдли, и под этим предлогом за несколько лет выманил у ее семьи 200 тысяч долларов. Однако в итоге выяснилось, что он просто врал и красиво жил на деньги несчастных на Карибах. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы и заставили вернуть украденное.

Место нахождения Эми Брэдли не известно до сегодняшнего дня. В июне ее родные снова разместили в сети ее изображения, в надежде, что кто-то сможет им помочь. ФБР и семья пропавшей предлагают по 25 тысяч долларов за любую информацию о ней.

