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07:57, 9 июля 2024Россия

Ехавшая в салоне легковушки свинья укусила водителя и спровоцировала аварию

Ехавшая в салоне ВАЗ-2101 свинья укусила водителя, машина врезалась в столб

Фото: Unsplash.com

В Воронежской области произошла авария, легковой автомобиль ВАЗ-2101 врезался в столб после того, как ехавшая в салоне свинья укусила водителя. Об этом сообщает РИА Новости.

О происшествии рассказал местный житель. По его словам, двое местных жителей купили животное и решили везти его домой на своем автомобиле, чтобы сэкономить на транспортировке.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», — добавил собеседник.

Он уточнил, что после укуса свиньи водителя доставили в больницу, сейчас он уже здоров. Сам инцидент произошел 4 июня в селе Троицком Воронежской области.

Ранее отдыхающий в Крыму турист угнал микроавтобус Ford Transit и попал в аварию. После случившегося мужчина, не имевший к тому же водительских прав, бросил разбитую машину и скрылся в лесу.

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      Марина Совина
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