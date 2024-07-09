Минфин подсчитал предварительный дефицит бюджета России

Минфин России: дефицит федерального бюджета составил 929 миллиардов рублей

По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета России за январь-июнь 2024 года составил 929 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов РФ.

Нынешняя величина дефицита оказалась ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1 миллиард 421 миллион рублей.

За указанный период в федеральный бюджет поступило 17 триллионов 93 миллиарда рублей доходов. Это на 38 процентов больше, чем год назад. Расходы увеличились на 22,3 процента, или до 18 триллионов 22 миллиардов рублей.

Ранее 4 июля Госдума утвердила поправки в бюджет, согласно которым его расходы увеличены на 522 миллиарда рублей. Таким образом расходы федеральной казны достигнут 37,182 триллиона рублей. Дефицит составит 2,12 триллиона, или 1,1 процента ВВП.