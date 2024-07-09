Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 9 июля 2024Россия

Фестиваль научного кино ФАНК пройдет в Москве в августе

Фестиваль научного кино ФАНК объявил программу показов

Фото: Пресс-служба фестиваля ФАНК

Четвертый фестиваль научного кино ФАНК пройдет в Москве при поддержке Министерства культуры России и павильона «Атом» на ВДНХ со 2 по 11 августа, рассказали в оргкомитете фестиваля.

Сообщается, что представленные на фестивале фильмы можно будет посмотреть в киноцентре «Октябрь» (здесь пройдут показы иностранных лент), а также в павильоне «Атом»» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов», где покажут фильмы российской программы. Всего за время фестиваля зрители смогут посмотреть 19 лент. По традиции, они будут посвящены самым разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии и энтомологии.

В этом году фестиваль представит сразу несколько премьер. Так, одной из них станет греческая лента «Идеальная еда — секреты среднеземноморской диеты» режиссера Александроса Меркуриса. Картина повествует о том, как ученые-диетологи и прославленные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей и влияние наиболее популярных продуктов на здоровье человека.

Еще одна премьера — фильм совместного производства Индии и США «Ноктюрны». Режиссеры картины Анупама Шринивасан и Анирбан Датта решили рассказать историю о том, как биологи отправляются в экспедицию, чтобы узнать больше о ночных насекомых. Эта картина — рассказ о красоте биоразнообразия и его хрупкости во времена глобального потепления.

В российской программе зрителям фестиваля будут представлены сразу четыре премьеры. Фильм Марьям Махиевой «Сквозь темную материю» — первый в России авторский фильм о Большом адронном коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайну вселенной.

В ленте «Территория привязанности» режиссер Анастасия Тарасова исследует актуальную тему — вмешиваться в жизнь животных или нет, быть жертвой, спасителем, преследователем или оставаться просто наблюдателем.

Автор фильма «Лучи удачи» София Тимофеева рассказывает об истории советской науки конца 20 века. В частности, в фильме впервые рассказана история успеха изучения в Советском Союзе космических лучей, о которых ученые договорились молчать 50 лет.

А в картине «Летные характеристики крошечных жуков» режиссера Дмитрия Завильгельского речь пойдет о секретах полетов небольших насекомых. Главный герой фильма биолог и энтомолог Алексей Полилов уверен, что данные исследований могут значительно повлиять на развитие новых технологий.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко отметил, что Минкульт с особой гордостью поддерживает просветительские кинопроекты, и ФАНК — яркий представитель такого фестиваля.

«Он объединяет научную сферу жизни и кино, ученых и режиссеров, зрителей и уникальные научные открытия. Благодаря ФАНК в кино стало больше науки, а в науке — больше кино», подчеркнул Давиденко.

Программный директор фестиваля Ирина Белых также отметила, что ФАНК — один из самых масштабных фестивалей научного кино в мире.

«Очень приятно, что круг наших зрителей и партнеров расширяется, а мы, в свою очередь, расширяем их представление о научном кино и развиваем индустрию. В этом году фестиваль впервые проведет национальный конкурс с международным жюри. Приятно, что в него вошли работы студентов наших лабораторий научного кино, которые мы провели уже дважды. Международная программа очень яркая и актуальная — этические аспекты ИИ, диетология и научный подход к питанию, музеи науки и невероятно красивые путешествия биологов по тропическим лесам. Все показы будут сопровождаться дискуссиями. С нетерпением ждем зрителей на показах!», — добавила Белых.

Уточняется также, что впервые в этом году фестиваль объявил национальный конкурс. Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будет оценивать международное жюри в составе режиссера Дарьи Хреновой, заместителя главного редактора «Газета.ру» Анны Урманцевой, исследователя National Geographic Александра Семенова и кинематографиста Дмитрия Лю. Премия вручается в двух номинациях: лучший фильм и лучший короткометражный фильм. По уже сложившейся традиции оргкомитет фестиваля отдает дань памяти легендарным ученым. В этом году приз зрительских симпатий будет носить имя Дмитрия Менделеева. Объявление победителей состоится в последний день фестиваля 11 августа в конференц-зале павильона «Атом».

Что думаешь? Оцени!
      Константин Паршин
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      На Украине отказались признать религиозные убеждения поводом для отсрочки от мобилизации

      Расходы на электрификацию БАМа резко выросли

      Врач предупредила о вреде минеральной воды

      Пленный боец ВСУ рассказал о формировании штрафбатов из непригодных для службы

      Фестиваль научного кино ФАНК пройдет в Москве в августе

      Стилист Рогов перечислил самую модную одежду на лето

      Мигрант обманом завладел квартирой многодетной россиянки

      Российский чиновник избил работавших на его участке строителя и 16-летнего подростка

      Экс-артиста «Цирка дю Солей» избили в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше