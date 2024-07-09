Фестиваль научного кино ФАНК пройдет в Москве в августе

Фестиваль научного кино ФАНК объявил программу показов

Четвертый фестиваль научного кино ФАНК пройдет в Москве при поддержке Министерства культуры России и павильона «Атом» на ВДНХ со 2 по 11 августа, рассказали в оргкомитете фестиваля.

Сообщается, что представленные на фестивале фильмы можно будет посмотреть в киноцентре «Октябрь» (здесь пройдут показы иностранных лент), а также в павильоне «Атом»» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов», где покажут фильмы российской программы. Всего за время фестиваля зрители смогут посмотреть 19 лент. По традиции, они будут посвящены самым разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии и энтомологии.

В этом году фестиваль представит сразу несколько премьер. Так, одной из них станет греческая лента «Идеальная еда — секреты среднеземноморской диеты» режиссера Александроса Меркуриса. Картина повествует о том, как ученые-диетологи и прославленные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей и влияние наиболее популярных продуктов на здоровье человека.

Еще одна премьера — фильм совместного производства Индии и США «Ноктюрны». Режиссеры картины Анупама Шринивасан и Анирбан Датта решили рассказать историю о том, как биологи отправляются в экспедицию, чтобы узнать больше о ночных насекомых. Эта картина — рассказ о красоте биоразнообразия и его хрупкости во времена глобального потепления.

В российской программе зрителям фестиваля будут представлены сразу четыре премьеры. Фильм Марьям Махиевой «Сквозь темную материю» — первый в России авторский фильм о Большом адронном коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайну вселенной.

В ленте «Территория привязанности» режиссер Анастасия Тарасова исследует актуальную тему — вмешиваться в жизнь животных или нет, быть жертвой, спасителем, преследователем или оставаться просто наблюдателем.

Автор фильма «Лучи удачи» София Тимофеева рассказывает об истории советской науки конца 20 века. В частности, в фильме впервые рассказана история успеха изучения в Советском Союзе космических лучей, о которых ученые договорились молчать 50 лет.

А в картине «Летные характеристики крошечных жуков» режиссера Дмитрия Завильгельского речь пойдет о секретах полетов небольших насекомых. Главный герой фильма биолог и энтомолог Алексей Полилов уверен, что данные исследований могут значительно повлиять на развитие новых технологий.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко отметил, что Минкульт с особой гордостью поддерживает просветительские кинопроекты, и ФАНК — яркий представитель такого фестиваля.

«Он объединяет научную сферу жизни и кино, ученых и режиссеров, зрителей и уникальные научные открытия. Благодаря ФАНК в кино стало больше науки, а в науке — больше кино», подчеркнул Давиденко.

Программный директор фестиваля Ирина Белых также отметила, что ФАНК — один из самых масштабных фестивалей научного кино в мире.

«Очень приятно, что круг наших зрителей и партнеров расширяется, а мы, в свою очередь, расширяем их представление о научном кино и развиваем индустрию. В этом году фестиваль впервые проведет национальный конкурс с международным жюри. Приятно, что в него вошли работы студентов наших лабораторий научного кино, которые мы провели уже дважды. Международная программа очень яркая и актуальная — этические аспекты ИИ, диетология и научный подход к питанию, музеи науки и невероятно красивые путешествия биологов по тропическим лесам. Все показы будут сопровождаться дискуссиями. С нетерпением ждем зрителей на показах!», — добавила Белых.

Уточняется также, что впервые в этом году фестиваль объявил национальный конкурс. Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будет оценивать международное жюри в составе режиссера Дарьи Хреновой, заместителя главного редактора «Газета.ру» Анны Урманцевой, исследователя National Geographic Александра Семенова и кинематографиста Дмитрия Лю. Премия вручается в двух номинациях: лучший фильм и лучший короткометражный фильм. По уже сложившейся традиции оргкомитет фестиваля отдает дань памяти легендарным ученым. В этом году приз зрительских симпатий будет носить имя Дмитрия Менделеева. Объявление победителей состоится в последний день фестиваля 11 августа в конференц-зале павильона «Атом».

