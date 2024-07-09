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20:32, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный стример оказался бывшей OnlyFans-моделью

Кадр: indy100.com

Популярный стример из США Sketch (настоящее имя — Кайли Кокс) признался, что в прошлом был OnlyFans-моделью. Об этом пишет Indy100.

Молодой человек сделал заявление после того, как в сеть утекли откровенные кадры с его участием и информация о том, что он выступал моделью на OnlyFans под другим именем. «Это был я. Два года назад я занимался кое-чем таким», — прокомментировал он утечку. По словам стримера, в тот период у него также была зависимость, однако какая именно, он не уточнил.

Sketch извинился перед поклонниками и заверил, что с тех пор он изменился. «Знаете, у меня словно гора с плеч упала», — также признался блогер, отметив, что постоянно переживал из-за того, что информацию о его карьере на OnlyFans обнародуют.

Он заверил, что будет продолжать карьеру стримера.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии стала порномоделью и разочаровалась через четыре месяца. В частности, она заявила, что карьера на OnlyFans — это полноценная занятость, причем с переработками и без отпусков.

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      Маргарита Щигарева
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