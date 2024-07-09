Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 9 июля 2024Экономика

Россиянам рассказали о рисках досрочного погашения кредитов

Аналитик Сорока: досрочное погашение займов может снизить кредитный рейтинг

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Досрочное погашение займов может привести к снижению кредитного рейтинга заемщика. Об этом риске рассказала аналитик рынка недвижимости Мария Сорока, ее слова приводит газета «Аргументы и факты».

Подобную стратегию заемщика банки могут расценить как признак «не слишком рентабельного» клиента. По этой причине в дальнейшем при попытке взять новый кредит финансовые организации могут одобрить заявку под более высокий процент и снизить запрашиваемую сумму займа, пояснила Сорока.

По ее словам, досрочное погашение кредита не несет особой выгоды банкам. Подобная тактика уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получит с клиента за предоставление и обслуживание займа. На этом фоне она рекомендовала использовать подобную стратегию нечасто.

Ранее об опасности досрочного погашения займов россиян предупредила глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Она отметила, что такая клиентская тактика может в итоге привести к отказу в выдаче новых кредитов. Причина подобного ответа может заключаться в том, что подобные заемщики приносят меньшую выгоду кредиторам.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Появились подробности о состоянии жившего на улице безногого участника СВО

      В Еврокомиссии ответили на вопрос об отчете Орбана по итогам визита в Китай

      Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

      Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

      Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

      Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

      Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

      Ректора российского университета заподозрили в получении взятки

      Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше