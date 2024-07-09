Россиянам рассказали о рисках досрочного погашения кредитов

Аналитик Сорока: досрочное погашение займов может снизить кредитный рейтинг

Досрочное погашение займов может привести к снижению кредитного рейтинга заемщика. Об этом риске рассказала аналитик рынка недвижимости Мария Сорока, ее слова приводит газета «Аргументы и факты».

Подобную стратегию заемщика банки могут расценить как признак «не слишком рентабельного» клиента. По этой причине в дальнейшем при попытке взять новый кредит финансовые организации могут одобрить заявку под более высокий процент и снизить запрашиваемую сумму займа, пояснила Сорока.

По ее словам, досрочное погашение кредита не несет особой выгоды банкам. Подобная тактика уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получит с клиента за предоставление и обслуживание займа. На этом фоне она рекомендовала использовать подобную стратегию нечасто.

Ранее об опасности досрочного погашения займов россиян предупредила глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Она отметила, что такая клиентская тактика может в итоге привести к отказу в выдаче новых кредитов. Причина подобного ответа может заключаться в том, что подобные заемщики приносят меньшую выгоду кредиторам.