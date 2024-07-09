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12:10, 9 июля 2024Экономика

Россияне стали больше платить за потребительские товары

«Ромир»: средний чек на покупку потребительских товаров вырос на 30 рублей

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России с 1 по 7 июня средний чек на покупку товаров повседневного спроса вырос на 30 рублей по сравнению с предыдущей неделей. К такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир».

Таким образом, размер среднего чека увеличился на 3,6 процента, или до 830 рублей. Если же сравнивать с аналогичной неделей 2023 года, то рост составил 92 рубля, или 12,5 процента.

По мнению директора по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анны Гондусовой, в России некоторые товары и продукты падают в цене даже в условиях ускоряющейся инфляции. Это сезонные овощи и фрукты, которые поступают в магазины в больших количествах. Кроме того, возможно снижение стоимости некоторых видов одежды и обуви в условиях низкого спроса.

С мая 2023 года по май 2024 года в РФ сильнее остальных продуктов питания подорожала свекла — на 71 процент. Десяток куриных яиц вырос в цене на 48,5 процента, а килограмм чеснока — больше чем на 40 процентов.

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