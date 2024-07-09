Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в регионе России

Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области

Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В поселке Красное беспилотник сбросил несколько взрывных устройств на домовладения местных жителей — в результате повреждения получили восемь домов.

Помимо этого, в селе Ржевка еще один беспилотник спикировал на крышу дома, после чего начался пожар. Он был оперативно потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС России.

В ночь на 9 июля ВСУ атаковали пять российских регионов десятками беспилотников. По данным Минобороны, наибольшее количество дронов — 21 штука — было сбито над Ростовской областью.