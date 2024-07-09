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13:10, 9 июля 2024Интернет и СМИ

В Китае заявили о желании переложить ответственность за украинский конфликт на Пекин

CD: на Западе хотят сделать Китай ответственным за решение конфликта на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Западе уверены в том, что Китай может положить конец российско-украинскому конфликту. О желании переложить ответственность за судьбу противостояния говорится в материале China Daily (CD).

В статье отмечается, что такой подход отражает неуважение к России. Так, Запад транслирует мысль о том, что в своих решениях Москва зависима от других стран. В материале подчеркивается, что это не соответствует действительности.

В материале также утверждается, что подобными заявлениями на Западе хотят сделать Пекин ответственным за решение конфликта на Украине. «Обвинения Китая в том, что он не вмешивается в украинский вопрос, — это отвлекающий маневр Запада. Его цель — переложить ответственность на Китай и вбить клин между им и Россией», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что издание Bloomberg из США отметило, что Азия становится менее зависимой от Запада. Кроме того, отмечалось в статье, регион укрепляет отношения с Россией.

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      Мария Большакова
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