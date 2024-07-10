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14:15, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки от мобилизации

«ТСН»: в Днепре появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки

Фото: Iurii Stepanov / Shutterstock / Fotodom

В городе Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). О новом способе избежать мобилизации рассказало в Telegram издание «ТСН».

«Процедуру вроде бы проводит медик, а цена "зависит от места воздействия". Дельцы называют такие варварские методы "уникальной возможностью избежать мобилизации не покидая страны"», — говорится в публикации.

В объявлении клиенту обещают точечный перелом ноги или руки под местной анестезией и помощь в оформлении документов для получения отсрочки от мобилизации.

Ранее в Верховной Раде рассказали о массовом бронировании украинцев от мобилизации теневым способом. По словам депутата Дмитрия Наталухи, объем теневого сектора бронирования оценивается в размере от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в год.

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      Глеб Палехов
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