На Украине появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки от мобилизации

«ТСН»: в Днепре появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки

В городе Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). О новом способе избежать мобилизации рассказало в Telegram издание «ТСН».

«Процедуру вроде бы проводит медик, а цена "зависит от места воздействия". Дельцы называют такие варварские методы "уникальной возможностью избежать мобилизации не покидая страны"», — говорится в публикации.

В объявлении клиенту обещают точечный перелом ноги или руки под местной анестезией и помощь в оформлении документов для получения отсрочки от мобилизации.

Ранее в Верховной Раде рассказали о массовом бронировании украинцев от мобилизации теневым способом. По словам депутата Дмитрия Наталухи, объем теневого сектора бронирования оценивается в размере от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в год.