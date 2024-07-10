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19:04, 10 июля 2024Силовые структуры

Петербургский бизнесмен получил в парадной удар молотком из-за 270 тысяч рублей

В Петербурге уголовник ударил бизнесмена молотком и отнял деньги

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 45-летнего ранее судимого жителя Мурманска, подозреваемого в нападении на российского бизнесмена. Об этом в среду, 10 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 8 июля 2024 года в парадной дома на Ленинском проспекте уголовник напал на предпринимателя и ударил его молотком по голове, после чего отнял деньги в размере 270 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Потерпевший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Подозреваемый по горячим следам был задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

22 мая сообщалось, что в республике Бурятия два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами.

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      Владимир Седов
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