Подполье сообщило об ударе по местам расположения тяжелой техники ВСУ

Лебедев: ВС России ударили по дислокации тяжелой техники ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам расположения тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что в лесопосадке, которая находится в середине Новоданиловки, прятали танки, личный состав и горюче-смазочные материалы для техники», — сообщил Лебедев.

По его словам, удар пришелся и по населенному пункту Малая Токмачка, где проходил ремонт техники с помощью труда заключенных.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Одесской области. По его словам, склад располагался в порту Черноморска (ранее — Ильичевск). В результате взрыв почувствовали жители Одессы.