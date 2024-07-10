Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 10 июля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по местам расположения тяжелой техники ВСУ

Лебедев: ВС России ударили по дислокации тяжелой техники ВСУ в Запорожье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам расположения тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что в лесопосадке, которая находится в середине Новоданиловки, прятали танки, личный состав и горюче-смазочные материалы для техники», — сообщил Лебедев.

По его словам, удар пришелся и по населенному пункту Малая Токмачка, где проходил ремонт техники с помощью труда заключенных.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Одесской области. По его словам, склад располагался в порту Черноморска (ранее — Ильичевск). В результате взрыв почувствовали жители Одессы.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал о планах Путина по Украине. Он предупредил европейцев о драматичных событиях на поле боя в июле и августе

      Участники саммита НАТО попросят Зеленского не выражать недовольство

      Очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части

      Россиян предупредили о росте цен в отелях

      Россиянам показали деньги

      Минобороны сообщило об атаке беспилотника на российский регион

      Военное значение взятия под контроль Волчанска объяснили

      Напавший на девушку в вагоне метро москвич объяснил поступок

      Олимпийский призер посоветовал пять упражнений для поддержания тела в тонусе

      Вучич уличил Байдена в двойных стандартах в вопросе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше