Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. О массовой атаке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно потушен», — рассказал он.

Поселок Красное также подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Там зафиксировали повреждения в двух частных домах, а также на линиях электро- и газоснабжения. Помимо того населенный пункт атаковали дроны, из-за чего повреждения получили шесть частных домов.

В селе Муром БПЛА атаковали два двухквартирных дома, где выявили выбитые окна и поврежденные кровли.

Накануне Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа, уточнил Гладков.