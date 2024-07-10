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19:46, 10 июля 2024Россия

Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта Белгородской области

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. О массовой атаке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно потушен», — рассказал он.

Поселок Красное также подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Там зафиксировали повреждения в двух частных домах, а также на линиях электро- и газоснабжения. Помимо того населенный пункт атаковали дроны, из-за чего повреждения получили шесть частных домов.

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Накануне Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа, уточнил Гладков.

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      Никита Абрамов
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