Столтенберг поделился ожиданиями относительно помощи Украине

Столтенберг: ожидается, что союзники по НАТО окажут существенную помощь Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от союзников по НАТО оказания существенной помощи Украине. Его слова приводит Reuters.

Он поделился, что ждет от союзников согласия на существенный пакет помощи Украине, добавив, что эта поддержка послужит мостом к вступлению Киева в альянс. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, когда Украина будет принята в качестве члена НАТО.

В ходе выступления на саммите НАТО в Вашингтоне глава альянса также отметил, что Россия не представляет непосредственную военную угрозу для стран блока. При этом Столтенберг добавил, что Россия якобы представляет угрозу в сфере кибератак.