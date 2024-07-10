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06:12, 10 июля 2024Мир

В России объяснили цель многомиллиардных трат Запада на украинский кризис

Гаврилов: Запад использует кризис на Украине для обоснования действий НАТО

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад тратит миллиарды долларов на украинский кризис, поскольку он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока, считает глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как утверждает дипломат в статье для РИА Новости, то, что кризис на Украине — лишь часть системной проблемы, влияющей на Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, «стало понятно давно».

«События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в "новых условиях"», — отметил он.

Гаврилов заключил, что по этой причине правительства западных государств «продолжают выбрасывать миллиарды долларов» налогоплательщиков стран Европйеского союза и Североатлантического альянса в «черную дыру» украинского кризиса.

Ранее Константин Гаврилов заявил, что следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции. Он также назвал отказ Украины от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.

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      Маргарита Пименова
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