В России запустили продажи нового немецкого суперкара

Autonews: в России запустили продажи суперкара Mercedes-Benz AMG GT 63

Российский дилер привез в страну по программе параллельного импорта новый немецкий суперкар Mercedes-Benz AMG GT 63. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Уточняется, что премиальный автомобиль представлен на российском рынке в версии второго поколения с кузовом купе. До запуска поставок по параллельному импорту эти машины никогда официально не продавались в РФ.

Новинка оснащена четырехлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 585 лошадиных сил (л.с.). Мотор полноприводного немецкого суперкара работает в паре с автоматической коробкой передач. Стоимость новинки на российском рынке составляет 33,9 миллиона рублей.

Первое поколение AMG GT представили в 2014 году. Эти автомобили были представлены в двух версиях — мощностью 462 и 510 л.с. Последняя отличалась более быстрым разгоном до 100 километров в час — на это у машин подобной комплектации уходило в среднем 3,8 секунды. Теперь россиянам будет доступна модернизированная версия второго поколения.

Ранее аналитики ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили о сокращении количества ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей из-за прихода в страну новых официальных брендов, в том числе из Китая. К настоящему времени, как уточнили эксперты, в РФ представлены в общей сложности более 30 автомарок КНР. Еще одной причиной резкого снижения параллельного импорта машин в Россию стало повышение таможенных пошлин, заключили в РОАД.