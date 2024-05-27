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13:37, 27 мая 2024Экономика

Резкое сокращение параллельного импорта автомобилей в Россию объяснили

РОАД: параллельный импорт машин в РФ сократился из-за прихода брендов из Китая

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Параллельный импорт автомобилей в Россию резко сократился из-за прихода новых официальных брендов. Так сокращение объемов поставок машин объяснили эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), их цитирует РИА Новости.

По словам аналитиков, поставки автомобилей с помощью механизма параллельного импорта снижаются из-за официальных поставок производителей, в том числе из Китая.

«Это связано и с приходом официальных брендов после периода сильнейшего дефицита. Ведь из 60 брендов после начала спецоперации оставалось в России 14. А сейчас уже более трех десятков брендов пришли из того же Китая», — сообщили в РОАД.

Также причинами снижения объемов параллельного импорта стали повышение таможенных пошлин, утилизационного сбора и изменение курса рубля. Вместе с отсутствием гарантийной поддержки производителя эти факторы делают машины, ввезенные из-за рубежа без разрешения правообладателя, невыгодными как для самих дилеров, так и для покупателей.

Как заявили аналитики банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», с февраля по апрель параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в Россию пошел на спад. За два месяца показатель упал с 16 до 11 процентов. В апреле на рынке зарегистрировали 147 тысяч новых автомобилей. Лидером в сегменте параллельного импорта стал китайский производитель Li Xiang (13 процентов от всех регистраций). После компании из КНР в топе по популярности расположены Toyota (9 процентов), BMW (8 процентов), Geely и Hyundai (по 7 процентов).

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      Вячеслав Агапов
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