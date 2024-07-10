В США сообщили о желании Киева провести конференцию с участием России до выборов в США

Bloomberg: Украина хочет провести конференцию с участием России до выборов в США

Журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс ссылкой на источники сообщила, что Украина хочет провести конференцию по урегулированию конфликта в стране и пригласить на нее представителей России. Об этом она написала в социальной сети X.

По его словам, украинская сторона хочет провести встречу до президентских выборов в США. «Киев хочет провести вторую встречу для того, чтобы достичь справедливого мирного урегулирования на Украине, перед выборами в США в ноябре, на этот раз с участием России», — сообщила Джейкобс.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.