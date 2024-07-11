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19:02, 11 июля 2024Силовые структуры

ФСБ и полиция нашли в доме у россиянина арсенал с оружием и взрывчаткой

В Краснодарском крае в частном доме нашли нелегальный арсенал

В Краснодарском крае полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили в частном доме нелегальный арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы. Об этом в четверг, 11 июля, в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, в ходе обыска было найдено как оружие различного вида, так и его составные части. Оружейник хранил на своем складе свыше 8,5 тысячи патронов и приспособления для их изготовления. Также в арсенале было свыше 13,5 килограмма пороха. Все изъятое направлено на экспертизу.

29 мая сообщалось, что в Усть-Лабинске сотрудники уголовного розыска МВД и ФСБ задержали 69-летнего местного жителя, оказавшегося подпольным оружейником. Его арсенал показали на видео.

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      Владимир Седов
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