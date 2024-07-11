Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

Глава Харьковской администрации Ганчев: за 2 месяца в РФ эвакуировано 260 чел

За два месяца в Россию из Харьковской области эвакуировано 260 человек. Число таких людей назвал глава Харьковской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«За вот эти два месяца начала освободительной операции по северной территории уже эвакуировано 260 человек. На сегодняшний день это цифра людей, которым удалось выехать», — заявил чиновник.

Он добавил, что большинство эвакуированных жителей удалось распределить в России по пунктам временного размещения.

Ранее об эвакуации жителей сообщили в Донецкой народной республике. По словам главы региона Дениса Пушилина, из села Сокол было эвакуировано 12 жителей.