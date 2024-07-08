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10:04, 8 июля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об эвакуации жителей из Сокола

Пушилин: 12 жителей эвакуировали их взятого под контроль Сокола в ДНР

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Из села Сокол в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали 12 жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«12 человек из данного населенного пункта были эвакуированы. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал он.

Пушилин также назвал Сокол важным населенным пунктом.

6 июля в Министерстве обороны РФ сообщили о взятии российскими военными села Сокол в ДНР. Оно перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр». На Украине признавали потерю населенного пункта 4 июля.

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