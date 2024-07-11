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22:05, 11 июля 2024Россия

Песков заявил о желании Запада нанести России стратегическое поражение

Песков: Запад желает нанести РФ стратегическое поражение в конфликте на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад желает нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии. Он подчеркнул, что западные страны напрямую участвуют в противостоянии между Москвой и Киевом.

«Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что четыре европейские страны НАТО — Германия, Франция, Италия и Польшазахотели разработать новые крылатые ракеты большой дальности. По информации источника немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), такие ракеты смогут поражать цели на территории России и долетать до Москвы.

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      Марина Совина
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