Песков заявил о желании Запада нанести России стратегическое поражение

Песков: Запад желает нанести РФ стратегическое поражение в конфликте на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад желает нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии. Он подчеркнул, что западные страны напрямую участвуют в противостоянии между Москвой и Киевом.

«Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что четыре европейские страны НАТО — Германия, Франция, Италия и Польша — захотели разработать новые крылатые ракеты большой дальности. По информации источника немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), такие ракеты смогут поражать цели на территории России и долетать до Москвы.