Планы Орбана встретиться с Трампом объяснили

Политолог Топорнин допустил наличие тайной договоренности Трампа и Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом по вопросу украинского конфликта, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил планы европейского политика.

Есть версия о том, что это турне, которое он предпринял, посетив Киев, Москву, Пекин, Вашингтон, как раз было осуществлено в рамках договоренностей с Трампом. Орбан недавно уже посещал США и встречался с Трампом. Некоторые эксперты считают, что в рамках этой встречи был выработан некий план практических действий для реализации идеи Трампа по мирному урегулированию между Украиной и Россией Николай Топорнин политолог

«Имелось в виду, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, и это дает Орбану особый статус переговорщика, пусть это и не было санкционировано другими официальными институтами ЕС. Есть мнение, что эта поездка, эта челночная дипломатия проводилась в согласовании с Трампом. Может быть, детали переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [президентом России Владимиром] Путиным, [председателем КНР] Си Цзиньпином, которые Орбан привез в Вашингтон, он предложит Трампу. Это позволит последнему в более практичном плане подойти к реализации своей инициативы по мирному урегулированию», — сказал политолог.

По мнению специалиста, Орбан возлагает на Трампа большие надежды в случае его победы на президентских выборах в США.

«Орбан считает, что Трамп имеет все шансы выиграть на ноябрьских президентских выборах. Мы помним, что Трамп заявил о том, что после того, как он победит, он буквально в течение месяца добьется перелома в конфликте России и Украины и приведет его к мирному урегулированию», — добавил он.

По информации Bloomberg, Виктор Орбан после саммита НАТО в Вашингтоне встретится с Дональдом Трампом во Флориде. Агентство пишет, что эта встреча усилит опасения по поводу того, что политик выступает посредником между Путиным и Трампом.

В начале июля Орбан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, затем в Москве провел переговоры с Владимиром Путиным, а после отправился в Пекин к Си Цзиньпину, откуда полетел в США на саммит НАТО. Он предложил России и Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры, но обе стороны отказались. Каждая из них посчитала, что противник может воспользоваться паузой и нарастить силы на фронте.