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19:08, 11 июля 2024Мир

Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Постпред России при ОЗХО Тарабрин: Украина нарушает конвенцию о химоружии
Владимир Тарабрин

Владимир Тарабрин. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевский режим грубейшим образом нарушает КЗХО, используя против Вооруженных сил Российской Федерации токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества», — заявил постпред России.

По его словам, Россия, как и многие развивающиеся страны, обеспокоена тем, что сообщения в СМИ используются как доказательства для обвинений стран-участниц КЗХО в использовании химоружия. В качестве примера Тарабрин привел «базирующиеся на сообщениях из СМИ и сомнительных аккаунтов обвинения в использовании российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками». Постпред назвал эти обвинения дезинформационной кампанией.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска используют химоружие на волчанском и липцевском направлениях.

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      Елизавета Мытарева
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