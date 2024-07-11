Россияне из самолета сняли на видео крупный пожар под Москвой

Пассажиры самолета сняли на видео пожар на предприятии в Химках

Пассажиры самолета сняли на видео пожар на предприятии в Химках под Москвой, ролик публикует Telegram-канал «Пул №3».

Пожар произошел на крыше цеха по производству керамических плит. По последним данным МЧС, площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров, обрушение произошло на площади в тысячу квадратных метров.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся 30 газовых баллонов, 10 из них пожарные эвакуировали», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия группировку спасателей увеличили до более 50 человек и 18 единиц техники.

Изначально МЧС сообщало, что огнем охватило 80 квадратных метров, позднее появилась информация об увеличении площади возгорания до 2 тысяч «квадратов».