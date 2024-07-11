Стали известны планы Белоруссии по укреплению границы с Россией

«Белорусский Гаюн»: ГПК Белоруссии построит на границе с Украиной две заставы

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии построит на границе с Украиной две новые заставы. О планах Минска по укреплению кордона стало известно из сообщения Telegram-канала «Белорусский Гаюн».

«[ГПК] запланировал подготовку к строительству двух новых пограничных застав. Ведомство планирует закупить инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью», — говорится в публикации.

Согласно информации проекта, ГПК планирует возвести заставы в районе населенных пунктов Карповка и Свеча Гомельской области Белоруссии.

Ранее в ведомстве сообщили, что на государственной границе с Украиной было зафиксировано увеличение группировок украинских войск и концентрация тяжелой техники западного происхождения. В связи с этим Киев предупредили о недопустимости провокаций.

