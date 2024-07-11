В Кремле прокомментировали возможное участие России в новом саммите по Украине

Песков: точной субстанции насчет участия России в саммите по Украине нет

В Кремле сообщили об отсутствии повестки у возможного саммита по Украине с участием России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет. Нет и понимания, о какой повестке дня может идти речь», — прокомментировал Песков.

По словам представителя Кремля, место проведения саммита является важным, но вторичным моментом. Он также задал вопрос, о каких предложениях Москве может идти речь. Песков добавил, что президент России Владимир Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога и не отказывались от него, но для Москвы важно понимать, о чем идет речь.