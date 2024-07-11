В Москве студенты обвинили коменданта общежития в избиении и приставаниях

Студенты МПГУ обвинили коменданта общежития в избиении и приставаниях

Студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) обвинили коменданта общежития №5 Ильхама Абдрафеева в избиении и приставаниях. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Абдрафеев устроился на работу около полугода назад. На протяжении всего этого времени он угрожает студентам выселением, заходит в комнаты девушек без стука, грубит.

У девушки, приехавшей из Молдавии, он без спроса сфотографировал паспорт и объявил, что в случае отчисления ей никто не поможет. Другая студентка утверждает, что ее подругу Абдрафеев пытался заставить вступить с ним в интимную близость и приглашал в баню.

8 июля комендант напал с кулаками на одного из выпускников. После этого студенты пошли в полицию.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске экс-декан транспортного института обвиняется в получении более 250 тысяч рублей в качестве взятки за хорошие оценки студентов заочного отделения во время сессии.