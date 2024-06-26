Бывший декан российского института зарабатывал на хороших оценках студентов

В Ульяновске экс-декан транспортного института получил 250 тыс рублей взятки

В Ульяновске экс-декан транспортного института обвиняется в получении более 250 тысяч рублей в качестве взятки за хорошие оценки студентов заочного отделения во время сессии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, в начале 2023 года обвиняемый организовал преступную схему по получению от студентов заочного отделение взяток за хорошие оценки и фиктивные экзамены, которые проходили без фактической проверки знаний. Студенты передавали деньги злоумышленнику через посредника.

Ранее сообщалось, что в Гагаринском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу академика РАН Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягильца, обвиняемых в хищении с последующей легализацией 168 миллионов рублей на госконтрактах.