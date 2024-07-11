Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 11 июля 2024Бывший СССР

Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в этом году

Владимир Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в этом году

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в текущем году, о чем заявил во время встречи с американским президентом Джо Байденом. Запись встречи опубликовал офис украинского лидера.

«Нам нужен второй саммит мира в этом году», — заявил Зеленский, попутно поблагодарив США за участие в первом саммите в Швейцарии.

Других подробностей о возможном форуме пока нет.

Первый «саммит мира» по так называемой формуле Зеленского прошел в Швейцарии 15 и 16 июня. На него приехали представители 92 государств, включая 55 лидеров стран. Российская сторона приглашена не была, но в последний момент на конференцию были допущены журналисты из России.

По его итогам было принято заявление, в котором обозначается важность диалога «со всеми сторонами» конфликта, а также то, что достижение «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины» должно быть основано на принципах Устава ООН, включая принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

      Певица Zivert снялась в облегающем платье без бюстгальтера

      Военный эксперт высказался об идее совместного производства ракет четырьмя странами ЕС

      Умер бывший хоккеист сборной России и тренер «Сибири» Тарасенко

      Байден выделил новый пакет помощи Украине и забыл его содержание

      Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в этом году

      Подсчитана скорость течения времени на поверхности Луны

      Клоун решил уйти в проституцию и попался полицейскому под прикрытием

      10-летняя звезда TikTok попала в реанимацию

      Байден поставил точку в вопросе военной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше