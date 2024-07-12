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13:58, 12 июля 2024Россия

Автомобиль чиновника попал в смертельную аварию на российской трассе

Автомобиль управделами главы Алтайского края попал в ДТП, есть жертвы

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Автомобиль управляющего делами губернатора Алтайского края попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На снятых очевидцем кадрах видно два сильно поврежденных автомобиля, частично перегородивших проезжую часть.

Авария произошла на 218-м километре Чуйского тракта. По предварительным данным, жертвами ДТП стали два человека. Троих пострадавших госпитализировали.

Ранее чиновник из Омской области устроил ДТП и скрылся с места. Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что при этом никто не пострадал, однако попросил проверить обстоятельства аварии.

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      Алан Босиков
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