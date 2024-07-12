Путин присвоил гвардейское звание полку из мобилизованных россиян

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание полку из мобилизованных россиян. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о 1486-м мотострелковом полке. Президент присвоил подразделению наименование «гвардейский» за массовый героизм личного состава, проявленный во время боевых действий.

Указ вступает в силу в день подписания.

1486-й полк был сформирован, в частности, из мобилизованных жителей Петербурга. Городское Законодательное собрание попросило присвоить полку почетное звание в феврале 2024 года.

Ранее Владимир Путин сделал гвардейской 5-ю общевойсковую армию. Соответствующий указ главы государства вступил в силу 1 апреля.