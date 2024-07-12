Россиян предупредили о мошенничестве при покупке дипломов и аттестатов

Мошенники продают персональные данные покупателей поддельных документов

Мошенники могут представляться продавцами поддельных документов, чтобы красть персональные данные россиян. Об этом говорится в материале «Известий».

Эксперты напомнили о незаконности бизнеса по продаже поддельных дипломов, школьных аттестатов, справок и других документов. Однако тех россиян, которые прибегают к подобным услугам, предупредили о мошенничестве.

Специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова заявила, что персональные данные, которые покупатели предоставляют злоумышленникам, могут быть проданы для других незаконных целей, например, для оформления кредита.

Кроме того, под видом ресурсов по продаже таких документов мошенники могут размещать фишинговые ресурсы. В этом случае злоумышленники берут деньги, но не предоставляют необходимые услуги.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с YouTube. Мошенники маскируют поддельные сайты под уведомления от видеохостинга.