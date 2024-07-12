Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:09, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве при покупке дипломов и аттестатов

Мошенники продают персональные данные покупателей поддельных документов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мошенники могут представляться продавцами поддельных документов, чтобы красть персональные данные россиян. Об этом говорится в материале «Известий».

Эксперты напомнили о незаконности бизнеса по продаже поддельных дипломов, школьных аттестатов, справок и других документов. Однако тех россиян, которые прибегают к подобным услугам, предупредили о мошенничестве.

Специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова заявила, что персональные данные, которые покупатели предоставляют злоумышленникам, могут быть проданы для других незаконных целей, например, для оформления кредита.

Кроме того, под видом ресурсов по продаже таких документов мошенники могут размещать фишинговые ресурсы. В этом случае злоумышленники берут деньги, но не предоставляют необходимые услуги.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с YouTube. Мошенники маскируют поддельные сайты под уведомления от видеохостинга.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      В России резко выросло число банкротств компаний

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

      Готовивший нападение на храм в Майкопе отправлен в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше