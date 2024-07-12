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10:23, 12 июля 2024Россия

Россиянин упал замертво на собеседовании

В Петербурге мужчина упал замертво во время собеседования на работу

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина упал замертво во время собеседования на работу. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, все произошло в офисе на Автогенной улице. Россиянина лет 50 проводили к боссу — и разговор начался. В какой-то момент руководитель вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил кандидата на полу — тот не подавал признаков жизни.

Сотрудники вызвали экстренные службы, прибывшим медикам реанимировать мужчину не удалось. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Московской области работнице завода станком срезало скальп с половиной волос. Тогда врачи зафиксировали скальпирование более 50 процентов волосистой части головы. Срезанный лоскут кожи доставили вместе с пациенткой.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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