Жительнице Подмосковья до черепа срезало скальп с половиной волос из-за одной ошибки

В Подмосковье работнице завода станком срезало скальп с половиной волос

В Подмосковье местной жительнице, работающей на одном из заводов, станок срезал скальп с половиной волос. Об этом сообщил региональный Минздрав на своем сайте.

По информации ведомства, 25-летняя женщина поступила в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова с огромной раной на голове, открывающей кости черепа. Врачи зафиксировали скальпирование более 50 процентов волосистой части головы. Срезанный лоскут кожи доставили вместе с пациенткой.

Telegram-канал Shot, выяснил, что к произошедшему привела допущенная россиянкой ошибка — она прошла мимо станка, не убрав распущенные волосы под головной убор, как того требует техника безопасности.

Как рассказал заведующий первым хирургическим отделением больницы Артем Косов, которого цитирует Минздрав Подмосковья, пострадавшей грозило гниение кости, что могло привести к сепсису, отказу ряда функций организма и смерти. В ходе экстренной операции медики закрыли раны, однако оказалось, что лоскут кожи за прошедшее время подвергся необратимым изменениям, поэтому дальнейшее заживление проходило под струпом — корочкой засохшей кожи.

В результате кожный лоскут прижился. «Это уже чудо — все кровоснабжение было нарушено, сосуды повреждены, потеря до полулитра крови. Присутствовал большой риск отмирания тканей, но его удалось избежать», — заключил заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

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