В Душанбе опровергли сообщения о создании военной базы Китая в Таджикистане

МИД Таджикистана: сообщения о создании военной базы КНР безосновательны

В Душанбе опровергли информацию о создании Китайской Народной Республикой (КНР) военной базы на территории Таджикистана. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Таджикистана.

«Касательно распространяемой некоторыми СМИ сообщений о якобы создании Китаем военной базы на территории Таджикистана, хотели бы заявить об их безосновательности. Данный вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров», — отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД подчеркнули, что Таджикистан и Китай являются «искренними стратегическими партнерами». В дипведомстве уточнили, что речь идет о сотрудничестве Душанбе и Пекина по всем направлениям.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что России и Таджикистану необходимо нарастить совместные усилия в военной сфере. Причиной этого он назвал новые вызовы и обстановку в мире.