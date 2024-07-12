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19:26, 12 июля 2024Бывший СССР

В Душанбе опровергли сообщения о создании военной базы Китая в Таджикистане

МИД Таджикистана: сообщения о создании военной базы КНР безосновательны
МИД Таджикистана

МИД Таджикистана. Фото: AlexelA / Shutterstock / Fotodom

В Душанбе опровергли информацию о создании Китайской Народной Республикой (КНР) военной базы на территории Таджикистана. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Таджикистана.

«Касательно распространяемой некоторыми СМИ сообщений о якобы создании Китаем военной базы на территории Таджикистана, хотели бы заявить об их безосновательности. Данный вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров», — отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

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В МИД подчеркнули, что Таджикистан и Китай являются «искренними стратегическими партнерами». В дипведомстве уточнили, что речь идет о сотрудничестве Душанбе и Пекина по всем направлениям.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что России и Таджикистану необходимо нарастить совместные усилия в военной сфере. Причиной этого он назвал новые вызовы и обстановку в мире.

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      Екатерина Грищенко
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