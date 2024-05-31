В Минобороны России призвали нарастить усилия в военной сфере с Таджикистаном

Белоусов: Россия и Таджикистан должны нарастить усилия в военной сфере

Россия и Таджикистан должны нарастить совместные усилия в военной сфере в связи с новыми вызовами и обстановкой в мире. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По его словам, между военными ведомствами двух стран налажена «достаточно плодотворная работа». В частности, министр упомянул 201-ю российскую военную базу в Душанбе и таджикских солдат, проходящих на ней подготовку.

«Обстановка такая, что нам нужно наращивать наши совместные усилия. Я уверен, что мы с уверенностью встретим те вызовы, которые обстановка перед нами сейчас ставит», — подчеркнул Белоусов.

В свою очередь, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что Москва была и остается для Душанбе надежным стратегическим партнером и союзником.

Ранее Белоусов рассказал, что Запад навязывает Армении и Азербайджану свои посреднические услуги, предлагая подписать мирный договор исключительно на западных площадках. По его словам, НАТО стремится укрепить свои позиции на Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию.