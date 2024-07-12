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18:26, 12 июля 2024Россия

В Совфеде рассказали об обмане Украины со стороны НАТО

Сенатор Джабаров рассказал об обмане Украины со стороны НАТО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

НАТО обманывает украинское руководство в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Украинский договор, который заключили более 20 стран на саммите НАТО, не поможет Киеву. Это фикция самая настоящая. По сути, это обман украинского руководства», — написал он.

По его мнению, НАТО хочет оставить как можно дольше тлеющим конфликт Украины и России, так как главной целью ставится ослабление Москвы любой ценой.

«Все эти подписи и договоры — это новая придуманная форма. Есть одна классическая формула — дорожная карта по приему в НАТО. Этой карты нет и не будет, потому что по уставу НАТО нельзя принимать страну, которая ведет военный конфликт и имеет нерешенные пограничные споры», — добавил сенатор.

12 июля стало известно, что Украина и еще 23 страны подписали на саммите Североатлантического альянса «Украинский договор», из которого следует, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и других частей мира.

В рамках соглашения стороны обязуются оказывать Киеву поддержку «в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии».

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      Никита Абрамов
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