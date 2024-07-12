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04:12, 12 июля 2024Мир

Более 20 стран подписали соглашение для ускорения военной помощи Украине

ЕК: более 20 стран на саммите НАТО подписали документ для ускорения помощи ВСУ

Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press

Более 20 стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины, говорится на сайте Еврокомиссии.

По данным ЕК, договор подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция. Кроме того, в нем значатся Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды. Свои подписи также поставили Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, главы Евросовета, Еврокомиссии и Владимир Зеленский.

В рамках соглашения стороны обязуются оказывать Киеву поддержку «в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии». Также стороны планируют помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО проведут следующую встречу в июне 2025 года в Гааге.

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      Марина Совина
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