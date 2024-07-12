В Великобритании предрекли мрачные дни для Байдена

The Telegraph: Байдена ждут мрачные дни после саммита НАТО

Президента США Джо Байдена ждут мрачные дни после пресс-конференции по итогам саммита НАТО, где он перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Такое мнение выразил редактор Telegraph Тони Дайвер.

Автор описывает «атмосферу ужаса», которая была в воздухе после этой оговорки. Подразумевалось, что на этом выступлении президент покажет свои лучшие стороны после провальных дебатов. По мнению Дайвера, этого не произошло. После первой оговорки Байден совершил вторую и назвал своего вица-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.

«Почти наверняка сегодняшние события приведут к тому, что еще больше демократов заявят, что они больше не могут поддерживать его кампанию», — говорится в материале.

Ранее один из источников NBC сообщил, что штаб Байдена начал «тихо оценивать жизнеспособность» Харрис против Трампа. В частности, там заказали новый опрос среди американцев. Представитель Демократической партии отметил, что проверка позиций Харрис в противостоянии с Трампом была бы познавательной и могла бы стать одной из причин, которая потенциально убедила бы Байдена выйти из гонки.