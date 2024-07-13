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01:17, 14 июля 2024Мир

Прогрессивные конгрессмены повстречались с Байденом

CPC: прогрессивные конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с членами Прогрессивного кокуса Конгресса (CPC). Релиз об итогах разговора в X опубликовала член Палаты представителей Прамила Джаяпал.

«Мы прямо изложили президенту наши опасения и задали ему ряд жестких вопросов относительно дальнейших перспектив. Мы ценим его готовность дать обоснованные ответы и развеять опасения наших членов», — говорится в сообщении. Какие именно вопросы были заданы Байдену, не уточняется.

Прогрессивные конгрессмены заверили президента, что готовы с ним сотрудничать для победы над Дональдом Трампом.

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      Марина Совина
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