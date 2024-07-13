Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Наталью Закхайм и ее соучастников. Их обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

В Москве по делу о мошенничестве арестована бизнес-коуч Закхайм

В Москве арестованы бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж, а также одна из сообщниц. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Все трое проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве. Суд постановил поместить их в СИЗО до 29 августа 2024 года.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала организованную преступную группу, чтобы под видом бизнес-курсов по инвестированию в зарубежную недвижимость выкачивать деньги из доверчивых клиентов. Стоимость «бизнес-курса» могла достигать миллиона рублей.

Ее соучастниками стали супруг Андрей Краснов и некая Любовь Струлева. По делу также проходит сын Закхайм Трой Краснов, решение о его заключении под стражу будет принято в ближайшее время.

В деле заявлены трое потерпевших, они оценили ущерб более чем в 2,5 миллиона рублей. Сейчас следствие разыскивает остальных потерпевших. Издание Фонтанка выяснило, что Закхайм, у которой есть гражданство Нидерландов и Израиля, задержали в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.

На момент написания материала с YouTube-канала Закхайм удалены все ролики. При этом из открытой статистики следует, что на канал подписаны 144 тысячи пользователей, а удаленные видео набрали 12,7 миллиона просмотров.

По схожему обвинению был задержан Аяз Шабутдинов

В ноябре 2023 года в Москве был задержан бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Следствие считает, что он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. Кроме того, инфотренер с командой гарантировали покупателям его курсов высокие доходы.

В деле насчитывается 78 эпизодов мошенничества, тренеру грозит до десяти лет колонии. Таганский районный суд несколько раз продлевал блогеру срок ареста, в последний раз его оставили в СИЗО до 16 августа.

При этом, уже находясь в камере, Шабутдинов решил написать очередной курс. Адвокат блогера объяснил, что такая деятельность законна. Отправка всех писем идет через службу ФСИН, и ограничения по их количеству нет. Единственное, чего может не хватить, — это письменных принадлежностей, конвертов или марок. Перед тем, как материалы курса попадут к его помощникам, информацию тщательно проверят работники изолятора.

Компания Шабутдинова «Like Центр» подала в суд иск с просьбой признать негативные комментарии о курсах блогера в сети порочащими репутацию фирмы. Однако суд не признал отзывы на инфопродукты таковыми. Отмечалось, что недовольные курсами выразили субъективное мнение, что не является нарушением закона.

Самым крупным стало дело «королевы марафонов» Блиновской

В апреле 2023 года при попытке пересечь границу была задержана Елена Блиновская. Участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. Позднее «королеву марафонов» задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело Блиновской составило 46 томов.

В мае 2024 года долг Блиновской перед налоговой службой достиг 1,4 миллиарда рублей, ежедневно он увеличивается на полмиллиона из-за пени. В окончательном обвинении ей вменили уклонение от уплаты налогов, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.