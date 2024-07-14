Песков заявил об угрожающих России итогах саммита НАТО

Песков: Кремль оценивает итоги саммита НАТО как угрожающие России

Договоренности и обязательства, принятые членами Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне, Москва оценивает не иначе, как угрожающие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Как угрожающие для нас», — заявил пресс-секретарь президента России на вопрос журналиста.

11 июля НАТО обнародовало совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне. В документе говорится, что в 2025 году НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве минимального базового финансирования, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.

Отдельное внимание в итоговой декларации уделяется России. Так, НАТО по-прежнему видит в ней главную угрозу для стран альянса. В документе заявляется, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в Евро-Атлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

